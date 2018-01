UNIA to POLSKA, POLSKA to UNIA

N

ie dajmy sie zwariować. Musimy jasno zdawać sobie sprawe , że dziś stoimy przed prawdziwie realnym dylematem ; albo bedziemy w Unii Europejskiej , bedzięmy Krajem o zachodniej mentaloności ceniącym i - co ważniejsze - broniącym wolności każdego z nas , albo pozostaniemy poza Unia. Zostaniemy ponownie czymś, przed czym nasi przodkowie uciekali przez setki lat ; samotnym przedmurzem europy , "miedzyrosją" znowu zależną od rosyjskich kaprysów. Nie ma innej drogi.Nie pozwólmy sobie wmówić, że konflikt z Brukselą, to konflikt Polski z Unia.To wyłącznie konflikt rządu PIS z Unią. Rząd to nie Polska. Rząd to nie ja , nie Ty. A tu idzie o nasze prawa i przyszłość.Ten konflikt wymyślony jest i w każdej sekundzie zarządzany przez strategów PIS - a tych mają tam wybornych. Konflikt , który - cynicznie - opłaca się PISowi, kreuje zewnętrznego"wroga" i pozwala umocnić się w elektoracie wychowywanym na XIX wiecznej bajce Chrystusa Narodów i karmionym kompleksami prowincjusza.Bo ktoś zawsze jest przeciwko nam; ktoś, oni , tamci . inni - a my cierpimy w słusznej walce o "rechrystianiację" europy. Od pokoleń. Taki nasz los.Zastanawiające, że ten sam "chwyt" stosuje od lat Rosja. W zasadzie jest to oczywiste, ale trzeba z tego zdać sobie sprawe.Cały naród cierpi w imię Wielkomocarstwowej Rosji. "Za Rodinu". Mozemy nie mieć zębów, pieniędzy, opieki medycznej i praw osobistych - w imie Wielkiej Rosji. Możemy boso , w walonkach marznąć w błocie od wielu generacji, akceptować niszczenie szans rozwoju naszych dzieci - bo cierpimy dla Wielkiej Rosji. Wszyscy są przeciwko nam, śmieją się z nas, wytykają palcem, ale robią to tylko po to, żeby zniszczyć nasz sen o Wielkiej Rosji. A zobaczcie jakie mamy piękne wojsko. Sami sobie damy rade.Tak. To tak prymitywnie proste.Nikt w Europie nie atakuje Polski i Polaków. Wprowadzenie "artykułu 7" zostaje wprowadzone w obronie Polski i Polaków. Naszych praw. Nas wszystkich. Naszych wolności. Nieskrępowanych możliwościu rozwoju.Jesteśmy częścią Unii. Narodem który w ramach Unii ma takie same prawa jak Francuz, Grek , Niemiec czy Holender. Obowiązkiem instytucji unijnych jest stawanie w obronie naszych praw, podniesienie ręki, kiedy te prawa są zgrożone. Tak się dzieje teraz.Tak jak obowiązkiem naszych sądów powinno być stawanie w obronie praw naszych, sąsiada z innego piętra, mieszkańca Radomia, Siedlec, Katowic a nawet Białegostoku. Nie ma tutaj żadnej różnicy. To dokładnie ten sam przypadek.Demokracja to inny ustrój od tego który nam próbuje suflować PIS.Rządzący uznają że skoro wygrali wybory to mogą zrobić z przegranymi co chcą. Bo przegrani to przegrani przecież, wiec niech siedzą cicho. Bo teraz my.Tymczasem system demokratyczny wymyślono po to , żeby istniały mechanizmy , które bronią przegranych.Mniejszości. Bronią słabszych, praw słabszych, mniejszych.Po to właśnie są demokratyczne przepisy; trój-podział władzy, Konstytucja, artykuły prawne ( też artykuł 7 ) , które są bezpiecznikami chroniącymi nas wszystkich przed autorytarnymi zakusami pozbawienia nas naszych praw. Pod płaszczykiem "demokratycznego wyniku wyborów".Tak. To tak prymitywnie proste.Nie pozwólmy więc wmówić sobie, że wszyscy są przeciwko Polsce bo nas - "rządu PIS " nie lubią, że zależymy od Orbana, który pracuje dla Putina.W Brukseli bronią naszych podstawowych praw , a przede wszystkim praw naszych dzieci.Pomóżmy im, bo za nas wszystkiego w Brukseli nie zrobią. Jeśli nie pomożemy ; dzieci nam tego nie wybaczą.Szczęśliwego Nowego Roku.